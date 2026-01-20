Михаил Мудрик оправдан по делу о допинге и может перейти в «Страсбург»

Дата публикации: 20-01-2026 19:50

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик скоро может вернуться на футбольное поле после периода дисквалификации, связанного с употреблением допинга. Как передает портал Sporf в соцсети X, все формальности по делу игрока практически урегулированы, и в ближайшее время он может снова приступить к тренировкам с первой командой лондонского клуба.

В данный момент представители "Челси" рассматривают вариант аренды Мудрика в французский "Страсбург" - это поможет футболисту быстрее восстановить оптимальные физические кондиции и набрать игровую практику после вынужденного перерыва. Напомним, в ноябре 2024 года Михаил был временно отстранён Футбольной ассоциацией Англии после несданного теста на допинг.

Летом прошедшего года Мудрику были предъявлены официальные обвинения в нарушении антидопинговых правил, после чего ему пришлось сделать паузу в выступлениях. Михаил Мудрик пополнил состав "Челси" в январе 2023 года, перейдя из донецкого "Шахтёра". По информации различных СМИ, сумма трансфера составила порядка 70 миллионов евро. Возвращение игрока вызывает большой интерес у болельщиков, ожидающих его появления на поле.