"Аякс" пересмотрел условия трансфера Александра Зинченко из "Арсенала"

Дата публикации: 20-01-2026 19:53

Амстердамский клуб "Аякс" скорректировал условия аренды крайнего защитника Александра Зинченко, принадлежащего лондонскому "Арсеналу". Об этом стало известно благодаря сообщению журналиста Бена Джейкобса, оставленному им в социальной сети X.

Согласно информации источника, теперь в арендном соглашении между "Аяксом", "Арсеналом" и самим игроком появилась опция выкупа футболиста за сравнительно небольшую сумму. Все участники переговоров уверены, что трансфер будет реализован уже в ближайшие недели, так как стороны близки к полной договорённости.

Украинский защитник некоторое время назад перебрался в английский клуб "Ноттингем Форест" на правах аренды из "Арсенала". Это произошло в последний день летнего трансферного окна 2025 года. За время выступления в составе "Ноттингем Форест" Зинченко успел отыграть всего 10 матчей, причём только четыре раза появлялся на поле с первых минут в матчах английской Премьер-лиги. Несмотря на сравнительно небольшое количество проведённых игр, футболист продолжает вызывать интерес у других европейских команд.

Добавим, что Александра Зинченко неоднократно связывали с потенциальным переходом в другие топ-клубы, и ситуация вокруг его будущего остаётся предметом пристального внимания со стороны болельщиков и футбольных экспертов.