"Аякс" пересмотрел условия трансфера Александра Зинченко из "Арсенала"
Амстердамский клуб "Аякс" скорректировал условия аренды крайнего защитника Александра Зинченко, принадлежащего лондонскому "Арсеналу". Об этом стало известно благодаря сообщению журналиста Бена Джейкобса, оставленному им в социальной сети X.
Согласно информации источника, теперь в арендном соглашении между "Аяксом", "Арсеналом" и самим игроком появилась опция выкупа футболиста за сравнительно небольшую сумму. Все участники переговоров уверены, что трансфер будет реализован уже в ближайшие недели, так как стороны близки к полной договорённости.
Украинский защитник некоторое время назад перебрался в английский клуб "Ноттингем Форест" на правах аренды из "Арсенала". Это произошло в последний день летнего трансферного окна 2025 года. За время выступления в составе "Ноттингем Форест" Зинченко успел отыграть всего 10 матчей, причём только четыре раза появлялся на поле с первых минут в матчах английской Премьер-лиги. Несмотря на сравнительно небольшое количество проведённых игр, футболист продолжает вызывать интерес у других европейских команд.
Добавим, что Александра Зинченко неоднократно связывали с потенциальным переходом в другие топ-клубы, и ситуация вокруг его будущего остаётся предметом пристального внимания со стороны болельщиков и футбольных экспертов.