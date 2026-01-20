ПСЖ на грани подписания форварда «Марселя» Мопе

Дата публикации: 20-01-2026 19:57

«Париж» ведет активные переговоры по поводу возможного перехода нападающего «Марселя» Ниля Мопе, информирует издание Footmercato.

Как стало известно из источника, диалог между представителями футболиста и столичным французским клубом развивается в положительном ключе. Мопе стремится к получению регулярной игровой практики, чего ему недостает в нынешней команде. Одним из главных условий для нападающего при переходе в новый клуб является заработная плата в размере 2,2 миллиона евро в год. Несмотря на то, что для некоторых коллективов Лиги 1 такие финансовые запросы оказались завышенными, вероятность, что Мопе окажется в «Париже», остается довольно высокой.

Действующий контракт Мопе с «Марселем» рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне он принял участие в четырех официальных встречах и успел забить два мяча. По оценке специалистов, нынешняя трансферная стоимость нападающего составляет около 4 миллионов евро. Такое вложение может стать перспективным усилением состава парижан, учитывая опыт и потенциал Мопе.