ПСЖ на грани подписания форварда «Марселя» Мопе
«Париж» ведет активные переговоры по поводу возможного перехода нападающего «Марселя» Ниля Мопе, информирует издание Footmercato.
Как стало известно из источника, диалог между представителями футболиста и столичным французским клубом развивается в положительном ключе. Мопе стремится к получению регулярной игровой практики, чего ему недостает в нынешней команде. Одним из главных условий для нападающего при переходе в новый клуб является заработная плата в размере 2,2 миллиона евро в год. Несмотря на то, что для некоторых коллективов Лиги 1 такие финансовые запросы оказались завышенными, вероятность, что Мопе окажется в «Париже», остается довольно высокой.
Действующий контракт Мопе с «Марселем» рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне он принял участие в четырех официальных встречах и успел забить два мяча. По оценке специалистов, нынешняя трансферная стоимость нападающего составляет около 4 миллионов евро. Такое вложение может стать перспективным усилением состава парижан, учитывая опыт и потенциал Мопе.