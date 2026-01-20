В Германии предложили бойкотировать ЧМ-2026 в ответ на позицию США по Гренландии

Дата публикации: 20-01-2026 19:59

Президент «Санкт-Паули», а также член исполнительного совета Бундеслиги и Немецкого футбольного союза Оке Гёттлих выразил мнение о необходимости начать дискуссию по поводу возможного бойкота чемпионата мира 2026 года. Его заявление связано с политикой США и резонансными высказываниями президента Дональда Трампа касательно Гренландии.

По словам Гёттлиха, стоит серьезно задуматься о том, должны ли европейские национальные сборные принимать участие в турнире на территории страны, которая ведет политику, потенциально враждебную по отношению к Европе. - Вопрос о том, следует ли европейцам участвовать в соревнованиях в стране, которая косвенно, а возможно, вскоре и напрямую, атакует Европу, действительно оправдан, - приводит слова футбольного функционера издание City A.M.

Напомним, что ранее Дональд Трамп делал заявления о желании усилить контроль США над Гренландией - территорией, принадлежащей Дании. Среди прочего, речь шла о возможном размещении на острове систем противоракетной обороны, что вызвало беспокойство в ряде европейских стран.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Открытие турнира запланировано на 11 июня, а финальный матч состоится 19 июля.