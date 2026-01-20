Пирс Морган прокомментировал вероятность бойкота ЧМ-2026 европейскими сборными из-за Дональда Трампа

Дата публикации: 20-01-2026 20:00

Известный британский журналист Пирс Морган высказался по поводу обсуждаемой в футбольных кругах темы - возможного бойкота чемпионата мира по футболу 2026 года со стороны национальных сборных из Европы. Причиной размышлений о бойкоте стала политика президента США Дональда Трампа, с которой многие европейские державы не согласны. Напомним, что самый престижный турнир, объединяющий сильнейшие сборные планеты, пройдет летом 2026 года сразу в трех странах - США, Канаде и Мексике.

Морган в своей записи в социальной сети X высказал мнение, что таким командами как Англия, Франция, Испания, Германия, Португалия, Нидерланды, Норвегия и Италия стоит задуматься о приостановке участия в чемпионате мира. По его словам, они могли бы сделать паузу до завершения переговоров с Дональдом Трампом относительно введения новых тарифов. "Если 8 из 10 главных фаворитов турнира откажутся участвовать, это может существенно повлиять на ход событий и заставить многих задуматься", - отметил Морган.

Напомним, что ранее немецкий политик Юрген Хардт, входящий в состав парламента Германии и поддерживающий федерального канцлера Фридриха Мерца, уже говорил о вероятности бойкота сборной Германии чемпионата мира 2026. Причиной такого решения может стать отношение администрации Трампа к вопросам, касающимся Гренландии и ряда других политических тем, затрагивающих интересы Европы.