«Арсенал» заинтересовался защитником мадридского «Реала»

Английский футбольный клуб "Арсенал" проявляет повышенный интерес к молодому центральному защитнику мадридского "Реала" Виктору Вальдепеньясу. Как сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X, лондонцы внимательно следят за перспективным футболистом и рассматривают его в качестве одного из потенциальных приобретений в ближайшее трансферное окно.

По информации источника, Виктор Вальдепеньяс включён в шорт-лист трансферных целей "Арсенала". Представители английского клуба уже сделали первые шаги к возможному подписанию молодого испанца и весьма вероятно, что переговоры между клубами могут начаться в ближайшие месяцы. Для главного тренера "Арсенала" важно укрепить линию обороны и 19-летний игрок мадридского клуба рассматривается как долгосрочное вложение в будущее команды.

На данный момент защитник провёл всего один официальный матч за главную команду "Реала". Его действующий контракт с испанским грандом рассчитан до лета 2029 года. По данным авторитетного сайта Transfermarkt, рыночная стоимость Вальдепеньяса оценивается примерно в 3 млн евро, однако сумма возможного трансфера может вырасти с учётом его возраста, потенциала и конкуренции между клубами за подписание перспективного футболиста.