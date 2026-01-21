«Реал» из Мадрида крупно обыграл «Монако» в поединке Лиги чемпионов

Дата публикации: 21-01-2026 01:32

Матч седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/2026 года между мадридским "Реалом" и французским "Монако" завершился уверенной победой испанского клуба. Встреча прошла на знаменитом стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Главным арбитром поединка выступил Эспен Эскос, который следил за ходом напряжённой борьбы на поле. Финальный свисток зафиксировал разгромный результат - 6:1 в пользу "Реала".

С первых минут матча "сливочные" продемонстрировали решительный настрой. Уже на пятой минуте счёт открыл нападающий хозяев Килиан Мбаппе, который стремительно воспользовался ошибкой защитников "Монако". Не прошло и получаса, как Мбаппе оформил дубль, укрепив преимущество мадридцев. Во втором тайме Франко Мастантуоно довёл счёт до крупного. На 55-й минуте защитник гостей Тило Керер неудачно сыграл у своих ворот и мяч оказался в сетке - автогол увеличил разрыв.

На 63-й минуте Винисиус Жуниор забил пятый мяч для "Реала", тем самым подвёл итог атаке своей команды. Лишь на 72-й минуте игрок обороны "Монако" Джордан Тезе немного сократил разрыв, забив единственный гол монегасков. Однако на 80-й минуте полузащитник "сливочных" Джуд Беллингем поставил точку в матче, поразив ворота соперника шестой раз.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин провёл на поле 84 минуты, выйдя в стартовом составе и отыграв большую часть матча, после чего был заменён. Он был активен в центральной линии, но изменить ход встречи не сумел.

После семи игр группового этапа у мадридского клуба 15 очков - они занимают вторую строчку в таблице. Команда из Монако заработала девять очков и располагается на 20-й позиции. В следующем туре 28 января "Реал" сыграет с "Бенфикой", а "Монако" встретится с итальянским "Ювентусом".

Финал этого сезона Лиги чемпионов пройдет на "Пушкаш Арене" в Будапеште 30 мая 2026 года. Болельщиков ждёт грандиозное завершение турнира, которое определит лучшую команду Европы.