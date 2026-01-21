Дамак - Аль-Наср. Прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии 21 января

Дата публикации: 21-01-2026 01:45

В среду, 21 января, состоится важный матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встретятся команды «Дамак» и «Аль-Наср». Игра начнется в 19:30 по киевскому времени и обещает быть интересной для болельщиков обоих клубов.

«Дамак»

Клуб «Дамак» продолжает испытывать трудности в текущем сезоне. За 15 сыгранных матчей команда сумела набрать всего 11 очков, одержав лишь одну победу, записав на свой счет восемь ничейных исходов и потерпев немало поражений. В турнирной таблице «Дамак» занимает 15-е место, всего на два очка опережая зону прямого вылета, что создает серьезное давление на игроков и тренерский штаб. В Кубке Короля «Дамак» был выбит уже на стадии 1/16 финала, уступив встречу клубу «Аль-Наджма».

«Аль-Наср»

Команда под руководством Криштиану Роналду стартовала в сезоне крайне уверенно и показывала высокие результаты. Однако в последние несколько туров «Аль-Наср» несколько сбавил обороты. По итогам 15 матчей в чемпионате Аравии клуб набрал 34 очка, что позволяет занимать третье место в таблице. Отставание от лидера — «Аль-Хиляля» — составляет семь пунктов. В Кубке Короля «Аль-Наср» выбыл на стадии 1/8 финала, уступив «Аль-Иттихаду». Вместе с тем в 2-м раунде Лиги чемпионов АФК команда уже обеспечила себе выход в 1/8 финала, где встретится с туркменским «Аркадагом».

История личных встреч

В пяти последних матчах между «Дамаком» и «Аль-Насром» преимущество однозначно на стороне «Аль-Насра» — команда выиграла все игры с общим счетом 11:3. Это указывает на явное преимущество гостей и дает им дополнительное психологическое преимущество перед предстоящей встречей.

Интересные факты

«Дамак» не может выиграть ни одного из восьми последних домашних матчей, что усугубляет их положение и снижает моральный дух.

В последних пяти поединках «Аль-Наср» одержал только одну победу, что свидетельствует о некоторой нестабильности команды в последнее время.

Команда «Аль-Наср» забила 42 гола в текущем сезоне чемпионата, что является лучшим результатом среди всех участников лиги.

Прогноз на игру

По мнению букмекерских контор, шансы команд весьма неравны: коэффициенты на победу «Дамака» достигают 10.86, тогда как на «Аль-Наср» — всего 1.18. Однако футбол непредсказуем, и всегда есть место для сюрпризов. Среди вариантов ставок интересен тотал больше 3 с коэффициентом 1.55 — учитывая атакующую мощь гостей и неустойчивую оборону хозяев, можно ожидать результативный матч с множеством голов.

Подписывайтесь на трансляции, следите за ходом событий и поддерживайте свою команду — футбол всегда полон эмоций и неожиданных поворотов!