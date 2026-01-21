Челси – Пафос. Прогноз на матч Лиги чемпионов 21 января

Дата публикации: 21-01-2026 02:09

В среду, 21 января, пройдет важный матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором сразятся лондонский «Челси» и кипрский «Пафос». Начало встречи по киевскому времени запланировано на 22:00.

Челси

Сезон для «Челси» складывается достаточно нестабильно. После 22 туров в Премьер-лиге «синие» набрали 34 очка и занимают 6-е место в турнирной таблице. Тем не менее, борьба идет очень плотная — от 4-й до 10-й позиции команды разделяют всего лишь 2 очка, что говорит о высокой конкурентности чемпионата. В Кубке английской лиги «Челси» прошел в полуфинал, где в первом матче уступил «Арсеналу» со счетом 2:3. В Кубке Англии «синие» пробились в 1/16 финала, что тоже является неплохим достижением.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Челси» провел 6 встреч и набрал 10 очков, что выводит команду на 13 место в общем зачете. До попадания в необходимую топ-8 им не хватает всего лишь 2 очков, что мотивации «Челси» добавляет.

Пафос

Кипрский клуб демонстрирует весьма солидные результаты в текущем сезоне. Чемпион Кипра на данный момент за 17 туров национального первенства набрал 37 очков и уверенно занимает 2-ю позицию в таблице. Отставание от лидирующей «Омонии» составляет 5 очков, однако «Пафос» имеет игру в запасе, что даёт им хорошие шансы на улучшение положения. В национальном Кубке команда уже достигла стадии 1/4 финала, подтверждая статус крепкого соперника.

В Лиге чемпионов киприоты собрали 6 очков в шести турах, что ставит их на 28 позицию в общем рейтинге турнира. До попадания в заветную топ-24 им не хватает всего одного пункта.

История личных встреч

Команды между собой еще не встречались в официальных матчах, поэтому исход предстоящей игры остается непредсказуемым и вызывает особый интерес.

Интересные факты

«Челси» выиграл только 1 из последних 8 матчей, что вызывает вопросы относительно их текущей формы.

«Пафос» одержал победу лишь в 2 из 8 последних выездных встреч, демонстрируя не всегда стабильную игру на чужом поле.

«Челси» лишь в одном из последних 9 матчей сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Прогноз

Букмекеры предлагают очень разные коэффициенты на исход поединка — 1.16 на победу «Челси» и целых 18.00 на успех «Пафоса». Выбор прогноза остается за тобой. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами!

Лично я считаю разумным поставить на тотал больше 3 с коэффициентом 1.52, так как обе команды обладают атакующим потенциалом и, скорее всего, смогут забить более трех голов в сумме.

Матч обещает быть захватывающим, ведь «Челси» стремится подтянуться в Лиге чемпионов, а «Пафос» не намерен сдавать позиции и постарается усложнить жизнь известному сопернику. Не пропусти этот интересный поединок!