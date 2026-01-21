Определён единственный клуб, руководить которым Алонсо согласен после ухода из Реала

Дата публикации: 21-01-2026 02:12

Испанский тренер Хаби Алонсо решил взять перерыв в своей тренерской карьере после недавнего увольнения из мадридского "Реала", сообщает издание Marca.

По данным источников, Хаби готов прервать свой отдых только в случае предложения от английского "Ливерпуля" – клуба, в котором он ранее выступал и к которому испытывает глубокую привязанность.

В настоящее время "Ливерпуль" занимает 4-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги сезона 2025/26, набрав 36 очков в 22 проведённых матчах чемпионата.

Ранее также появлялась информация, что руководство "Ливерпуля" рассматривает возможность увольнения главного тренера Арне Слота из-за неудовлетворительных результатов команды.

Если "красные" последуют этому решению, то кандидатура Хаби Алонсо может стать приоритетной для руководства клуба, учитывая его успешную карьеру игрока и известные тренерские качества.

Таким образом, будущее "Ливерпуля" в текущем сезоне может значительно измениться, если Алонсо решит возобновить тренерскую деятельность именно в этом знаменитом английском клубе, которому он по-настоящему предан.