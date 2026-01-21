Дата публикации: 21-01-2026 02:15

Возвращается внимание к переходу Виктора Цыганкова из «Динамо» в «Жирону» в 2023 году, вызвавшему новый резонанс. Ранее появлялись слухи о якобы давлении на футболиста со стороны руководства киевского клуба.

По данным надежного источника, трансфер проходил в спокойной и цивилизованной обстановке. В январе 2023 года Цыганков отдыхал в Испании, когда «Жирона» официально сделала предложение «Динамо». В процессе переговоров важную роль сыграл спортивный директор «Жироны» Пере Гвардиола, который напрямую связался с президентом киевского клуба Игорем Суркисом.

Поскольку контракт футболиста подходил к завершению, и он не собирался его продлевать, «Динамо» приняло условия сделки: 5 миллионов евро фиксированной суммы, а также дополнительные 3 миллиона евро в виде бонусов, и 50% от суммы следующей перепродажи Цыганкова. Никаких угроз, давления или конфликтных ситуаций не возникло – клуб и игрок расстались на доброжелательной и уважительной ноте, сохранив нормальные деловые и человеческие отношения.

Этот случай демонстрирует, что даже при уходе ключевых игроков трансферы могут проходить прозрачно и с взаимным уважением сторон. Опыт Цыганкова стал примером корректного решения вопросов, связанных с переходами, что положительно сказалось на репутациях клуба и самого футболиста. Такие ситуации важны для эффективного развития футболистов и клубов в современном футбольном мире.