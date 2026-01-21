«Реалу» поступило предложение о покупке Винисиуса за 230 миллионов евро

Дата публикации: 21-01-2026 02:16

Мадридский "Реал" получил официальное предложение о продаже своего крайнего нападающего Винисиуса Жуниора. Сумма трансфера составляет порядка 230 миллионов евро.

Как сообщает источник, интерес к игроку проявил один из клубов Саудовской Аравии. В ответ на это "сливочные" четко дали понять, что не собираются отпускать Винисиуса во время зимнего трансферного окна 2026 года.

В текущем сезоне бразильский форвард провёл 29 матчей в различных турнирах, сумев забить шесть мячей и оформить восемь результативных передач, что подтверждает его статус одного из ключевых игроков команды.

Такое предложение отражает высокую стоимость и востребованность Винисиуса Жуниора на европейском рынке, учитывая его возраст и потенциал. Тем не менее, руководство "Реала" настроено сохранить игрока в составе, рассчитывая на его дальнейший рост и вклад в успехи клуба.