Супруга Месси: мы не курим и не пьем алкоголь, муж придерживается диеты из-за профессии

Дата публикации: 12-02-2026 13:43

Антонелла Рокуццо, супруга аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, рассказала о том, как спортивная карьера её мужа влияет на образ жизни всей семьи. По словам Антонеллы, в их семье с особым вниманием относятся к здоровью и питанию, ведь Лионель строго придерживается специальной диеты, необходимой для профессионального футболиста его уровня. Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года, а до этого играл за такие известные клубы, как «ПСЖ» и «Барселона».

- Что касается питания, диеты и восстановления, - поделилась Рокуццо в интервью онлайн-изданию Elle, - моему мужу приходится соблюдать строгую диету из-за его работы. Мы стараемся правильно питаться всей семьёй, поэтому в нашем доме не употребляют алкоголь и никто не курит. При выборе продуктов мы часто отдаем предпочтение органическим и свежим товарам. Всё это тесно связано: тренировки, правильное питание и психологическое состояние - вместе они формируют наш семейный образ жизни, который мы стараемся поддерживать изо дня в день.

Антонелла также подчеркнула, что совместные усилия и поддержка семьи помогают Лионелю держать себя в отличной форме. Такой подход позволяет Месси не только демонстрировать высокий уровень игры на поле, но и сохранять здоровье и энергию в повседневной жизни.