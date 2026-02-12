В «Барселоне» рассказали о причинах назначения Ханса-Дитера Флика

Дата публикации: 12-02-2026 13:44

Спортивный директор каталонской "Барселоны" Деку поделился мнением о назначении Ханс-Дитера Флика на пост главного тренера команды в 2024 году. Напомним, ранее Флик возглавлял сборную Германии и мюнхенскую "Баварию", где зарекомендовал себя как высококлассный специалист.

По словам Деку, смена тренера была обусловлена необходимостью движения вперёд после Хави. Новый специалист должен был не только вдохнуть свежую энергию в команду, но и привнести спокойствие и стабильность в коллектив, принимая во внимание разновозрастной состав игроков. Руководство клуба обратило внимание на характер "Барселоны": здесь всегда существовала своеобразная атмосфера в раздевалке, которая сейчас стала более гармоничной и уравновешенной. В составе сохранились амбициозные молодые футболисты, спортсмены, находящиеся на пике, а также опытные лидеры - такие, как Рафинья, Френки де Йонг, Жюль Кунде. Важную роль продолжают играть такие игроки, как Роберт Левандовски. Отдельно был отмечен Марк-Андре тер Штеген, который сейчас находится в аренде, но по-прежнему является одним из капитанов команды.

Деку подчеркнул, что умелое управление столь разносторонней раздевалкой требует особого подхода. Ключом к успеху они считали назначение опытного тренера, обладающего значительными знаниями и навыками работы в топ-клубах. Флик обладает этой самой компетентностью: он успешно работал помощником главного тренера в сборной Германии, которая становилась чемпионом мира, а также показал высокий уровень в "Баварии". Именно поэтому выбор пал на него - в этом заключалась главная концепция руководства клуба, - приводит слова Деку издание Sport.es.