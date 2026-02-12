«Ливерпуль» проявляет интерес к Кристиану Пулишичу

Дата публикации: 12-02-2026 13:45

Английский клуб "Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему итальянского "Милана" Кристиану Пулишичу. Об этом сообщил известный футбольный журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети Х.

По информации журналиста, "Ливерпуль" внимательно следит за ситуацией с Пулишичем, контракт которого с "Миланом" рассчитан до 2027 года и предусматривает зарплату в размере 4 млн евро плюс 1 млн евро в виде бонусов. При этом у "Милана" есть односторонняя опция продления соглашения еще на год - до 2028 года. Известно, что Кристиан Пулишич доволен своим положением в клубе, однако игрок надеялся на продление контракта, которого руководство "Милана" пока не предлагало.

В нынешнем сезоне Серии А 27-летний Кристиан Пулишич принял участие в 16 поединках, в которых отметился восемью забитыми голами и двумя результативными передачами. Кроме того, футболист провел три матча и забил два гола в розыгрыше Кубка Италии. Американский форвард считается одним из ключевых игроков "Милана", и слухи о его возможном переходе вызывают интерес у многих европейских клубов.