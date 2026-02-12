17:01 ()
«Ноттингем Форест» отправил в отставку уже третьего главного тренера за сезон в АПЛ

Дата публикации: 12-02-2026 13:50

 

«Ноттингем Форест» объявил об увольнении Шона Дайча с поста главного тренера.

«Футбольный клуб «Ноттингем Форест» официально подтверждает, что Шон Дайч освобождён от должности главного тренера. Мы хотели бы поблагодарить Шона и его штаб за проделанную работу в нашем клубе и желаем им успехов в дальнейшей карьере. В настоящий момент дополнительных комментариев по этой ситуации не будет» - говорится в сообщении руководства команды на официальном сайте.

Стоит отметить, что в текущем сезоне английской Премьер-лиги руководство клуба уже в третий раз меняет тренера. До Шона Дайча были уволены Нуну Эшпириту Санту и Ангелос Постекоглу, что свидетельствует о нестабильности на тренерском мостике команды.

На данный момент «Ноттингем Форест» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, находясь в непосредственной близости к зоне вылета. Руководство клуба выражает надежду, что в ближайшее время удастся найти специалиста, который сможет стабилизировать результаты команды, вернуть ей уверенность и начать подъем по турнирной лестнице. Болельщики продолжают поддерживать свою команду и ждут изменений к лучшему уже в ближайших матчах чемпионата Англии.

