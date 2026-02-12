Капелло: я никогда не считал Роналду гением на уровне Месси и Марадоны

Дата публикации: 12-02-2026 13:48

Известный футбольный тренер, работавший с рядом топовых итальянских клубов и сборной России, Фабио Капелло поделился своим мнением о нападающем "Аль-Насра" Криштиану Роналду. С 2023 года португалец защищает цвета саудовской команды, а до этого блистал в таких клубаx, как "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

– Криштиану Роналду – выдающийся нападающий и исключительный футболист, его трудолюбие и потрясающая результативность вызывают уважение. Но должен признать, что у португальца, несмотря на его достижения, я не увидел той самой искры гения, которая была у Месси, Марадоны или Роналдо, – приводит слова Капелло издание The Touchline в социальной сети X.

На данный момент Роналду уже исполнился 41 год. Его действующий контракт с "Аль-Насром" рассчитан до конца июня 2027 года, что говорит о серьезных планах футболиста на будущее. В текущем сезоне опытный форвард провел 22 матча на клубном уровне, отметился 18 забитыми мячами и отдал три результативные передачи, продолжая радовать своих поклонников высоким уровнем игры и стабильностью на поле.