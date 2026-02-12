«Тоттенхэм» вышел на Диего Симеоне из «Атлетико» и получил от него ответ

Дата публикации: 12-02-2026 13:49

По сообщениям Indykaila News в социальной сети X, представители английского клуба "Тоттенхэм" недавно связались с главным тренером мадридского "Атлетико" Диего Симеоне. Источник утверждает, что лондонцы поинтересовались возможностью сотрудничества, и получили ответ: аргентинский специалист готов рассматривать предложения о работе, начиная со следующего лета. Таким образом, у "Тоттенхэма" появляется потенциальная возможность усилить тренерский штаб опытным наставником мирового уровня, который уже давно входит в число лучших тренеров Европы.

Напомним, что недавно руководство "Тоттенхэма" приняло решение об увольнении Томаса Франка — датский специалист возглавлял команду с лета 2025 года. Теперь "шпоры" находятся в поиске нового тренера, который сможет вернуть клубу стабильность и улучшить результаты. Диего Симеоне руководит "Атлетико" с 2011 года и за это время добился большого количества трофеев, включая чемпионство в Ла Лиге и успехи в европейских турнирах.

Сейчас после 26 сыгранных туров английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. Впереди у команды важный матч: в следующем туре АПЛ "шпоры" примут на своем поле лондонский "Арсенал". Этот поединок может стать ключевым в борьбе за сохранение места в элите английского футбола.