«Ливерпуль» стремится опередить «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» в гонке за Брауна из «Айнтрахта»

Дата публикации: 05-03-2026 18:45

Футбольный клуб «Ливерпуль» подготовил свое первое официальное предложение по трансферу крайнего защитника «Айнтрахта» Натаниэля Брауна. Мерсисайдский клуб стремится обойти конкурентов — «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» — в борьбе за подписание перспективного немецкого защитника, сообщает издание TEAMtalk.

Согласно информации из источника, «Ливерпуль» намерен предложить сумму трансфера в размере 60 миллионов евро. При этом отмечается, что руководство «Айнтрахта» может запросить сумму значительно выше этой начальной оценки, учитывая высокий уровень игры футболиста и его потенциал.

В текущем сезоне Браун сыграл в 32 матчах во всех турнирах, отличившись тремя забитыми голами и сделав шесть результативных передач. Действующий контракт игрока с командой заканчивается летом 2030 года, что ещё больше укрепляет позиции клуба в переговорах. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет около 35 миллионов евро, однако из-за его впечатляющих показателей и высокого спроса цена может возрасти.

Таким образом, «Ливерпуль» пытается как можно скорее заключить сделку, чтобы усилить свой состав и не упустить возможность заполучить одного из лучших защитников немецкой Бундеслиги. Борьба за Брауна может стать одним из ключевых событий трансферного окна, ведь интерес к игроку проявляют сразу несколько ведущих клубов Премьер-лиги. Мерсисайдцы рассчитывают не только усилить свою оборону, но и добавить динамичности и креативности на фланг, где Натаниэль уже успел показать себя как универсальный и надежный исполнитель.