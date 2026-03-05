Гарет Бэйл назвал главного лидера «Реала» во время своего пребывания в команде

Дата публикации: 05-03-2026 18:51

Бывший футболист мадридского "Реала" Гарет Бэйл рассказал, кто был лидером команды во время его пребывания в клубе.

«Рамос. Без сомнений, именно он был главным лидером. Конечно, Криштиану Роналду также проявлял лидерские качества, но в раздевалке и в команде на поле настоящим лидером был именно Серхио Рамос. Он был очень громким и экспрессивным, говорил на испанском, и поначалу мне было сложно понять, о чём он говорит. Но именно он задавал тон, был настоящим капитаном», — цитирует слова Бэйла издание AS.

Серхио Рамос выступал за мадридский клуб с 2005 по 2021 год. За это время он завоевал пять титулов чемпиона Испании, два раза выигрывал Кубок страны, а также четырежды становился победителем Лиги чемпионов, что подтверждает его статус одного из ключевых игроков "сливочных".

Рамос оставил яркий след в истории клуба, не только благодаря своим спортивным достижениям, но и как лидер, способный создавать сильный командный дух и вести команду вперёд в самые ответственные моменты. Гарет Бэйл подчеркнул, что именно такие игроки, как Рамос, делают клуб великим и незаменимым в мировом футболе. Лидерство капитана выражалось не только в игре, но и в поддержке и мотивации партнеров, что особенно важно в спорте высокого уровня.