ФИФА позволит телекомпаниям вставлять рекламные паузы в трансляциях матчей ЧМ-2026

Дата публикации: 05-03-2026 19:03

Следующим летом США, Мексика и Канада станут хозяевами чемпионата мира по футболу. Из-за климатических особенностей в этих странах каждый тайм матча будет прерываться мини-паузой продолжительностью три минуты. Во время этого перерыва футболисты смогут восполнить запасы жидкости и немного отдохнуть, что позволит им поддерживать оптимальную физическую форму на протяжении всей игры. Таким образом, ФИФА проявляет заботу о здоровье и безопасности спортсменов.

По информации издания The Athletic, организация позволит телевизионным каналам делать паузы для рекламы именно во время этих коротких перерывов, что создаст дополнительные возможности для монетизации трансляций. Это нововведение может существенно повлиять на динамику просмотра матчей и рекламный рынок.

Действующими обладателями Кубка мира на предстоящем летнем мундиале являются футболисты сборной Аргентины. На групповой стадии ЧМ-2026 «альбиселесте» столкнутся с командами Алжира, Австрии и Иордании. Будет интересно наблюдать за тем, как действующие чемпионы будут защищать свой титул в борьбе с этими соперниками.