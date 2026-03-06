01:16 ()
Свернуть список

Фамаликан - Арока 06 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 06-03-2026 22:15
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
06 Марта 2026 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Фамаликан
Арока

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Арока, которое состоится 06 Марта 2026 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Арока
Арока
История личных встреч
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Арока1 : 1Фамаликан
05.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур Арока1 : 2Фамаликан
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Фамаликан0 : 0Арока
23.02.2024 Португалия — Примейра 23-й тур Арока3 : 2Фамаликан
22.09.2023 Португалия — Примейра 6-й тур Фамаликан1 : 0Арока
03.04.2023 Португалия - Примейра 26-й тур Фамаликан0 : 1Арока
10.10.2022 Португалия - Примейра 9-й тур Арока4 : 1Фамаликан
01.02.2022 Португалия - Примейра 20-й тур Фамаликан0 : 0Арока
20.08.2021 Португалия - Примейра 3-й тур Арока2 : 1Фамаликан
10.02.2019 Португалия - Сегунда 21-й тур Арока2 : 1Фамаликан
01.03.2026 Португалия — Примейра 24-й тур 0 : 0Фамаликан
23.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур Фамаликан2 : 0
15.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур 1 : 0Фамаликан
09.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Фамаликан3 : 1
01.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 5 : 0Фамаликан
27.02.2026 Португалия — Примейра 24-й тур 3 : 1Арока
21.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур Арока3 : 0
14.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур 3 : 2Арока
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Арока3 : 2
31.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 0 : 3Арока
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2465
2
Лига чемпионов
Спортинг2461
3
Лига Европы
Бенфика2458
4
Лига конференций
Брага2445
5 Жил Висенте2440
6 Фамаликан2436
7 Морейренсе2434
8 Эшторил2433
9 Витория Гимарайнш2432
10 Алверка2427
11 Арока2426
12 Эштрела2424
13 Каза Пия2423
14 Насьонал2421
15 Риу Аве2421
16
Стыковая зона
Тондела2419
17
Зона вылета
Санта-Клара2419
18
Зона вылета
АВС249

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close