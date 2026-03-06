Хераклес - Утрехт 06 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Утрехт, которое состоится 06 Марта 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|3
|зщ
|Jannes Wieckhoff
|23
|зщ
|Майк те Вирик
|18
|зщ
|Алек ван Хоренбек
|24
|зщ
|Иван Месик
|20
|пз
|Рис Бозиновски
|13
|пз
|Ян Жамбурек
|14
|пз
|Эрик Альстранд
|9
|пз
|Наджи Унювар
|70
|нп
|Айдин Хрустич
|25
|нп
|Леквинсио Зефёйк
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|40
|зщ
|Матисс Дидден
|3
|зщ
|Майк ван дер Хорн
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|27
|пз
|Алонзо Энгванда
|21
|пз
|Гиваи Зехиэль
|20
|пз
|Дани де Вит
|10
|пз
|Йоанн Катлин
|77
|нп
|Анхель Аларкон
|18
|нп
|Артём Степанов
|Рон Янс
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|4 : 0
|04.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
|24.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 1
|08.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 0
|23.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 3
|11.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 0
|28.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 0
|16.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 0
|01.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|4 : 1
|28.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 3
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|4 : 0
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|0 : 1
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|4 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 1
|01.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 0
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 2
|11.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|1 : 3
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|65
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|25
|48
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|25
|44
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|25
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|25
|41
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|25
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|25
|37
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|25
|34
|9
|Херенвен
|25
|34
|10
|Фортуна
|25
|32
|11
|Гронинген
|25
|31
|12
|Гоу Эхед Иглс
|25
|29
|13
|ПЕК Зволле
|25
|28
|14
|Волендам
|25
|27
|15
|Эксельсиор
|25
|26
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Телстар
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|25
|17