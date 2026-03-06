01:16 ()
Хераклес - Утрехт 06 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 06-03-2026 21:00
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
06 Марта 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Кёйк, Нидерланды);
Хераклес
Утрехт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Утрехт, которое состоится 06 Марта 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
Утрехт
Утрехт
22 Нидерланды вр Ремко Пасвер
3 Германия зщ Jannes Wieckhoff
23 Нидерланды зщ Майк те Вирик
18 Бельгия зщ Алек ван Хоренбек
24 Словакия зщ Иван Месик
20 Австралия пз Рис Бозиновски
13 Чехия пз Ян Жамбурек
14 Швеция пз Эрик Альстранд
9 Нидерланды пз Наджи Унювар
70 Австралия нп Айдин Хрустич
25 Нидерланды нп Леквинсио Зефёйк
1 Греция вр Вассилис Баркас
40 Бельгия зщ Матисс Дидден
3 Нидерланды зщ Майк ван дер Хорн
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
27 Бельгия пз Алонзо Энгванда
21 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
20 Нидерланды пз Дани де Вит
10 Франция пз Йоанн Катлин
77 Испания нп Анхель Аларкон
18 Украина нп Артём Степанов
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Утрехт4 : 0Хераклес
04.02.2025 Кубок Нидерландов 1/4 финала Хераклес2 : 0Утрехт
24.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Хераклес1 : 1Утрехт
08.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Утрехт1 : 0Хераклес
23.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Утрехт1 : 0Хераклес
16.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Хераклес1 : 3Утрехт
11.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Хераклес1 : 0Утрехт
28.11.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Утрехт1 : 0Хераклес
16.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Утрехт2 : 0Хераклес
01.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Хераклес4 : 1Утрехт
28.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур Хераклес1 : 3
22.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 4 : 0Хераклес
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Хераклес0 : 1
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 4 : 1Хераклес
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Хераклес2 : 1
01.03.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур Утрехт2 : 0
22.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Утрехт1 : 1
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 2Утрехт
11.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 1 : 3Утрехт
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Утрехт0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2565
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2548
3
Лига чемпионов
Аякс2544
4
Лига Европы
НЕК Неймеген2543
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2541
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2539
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2537
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2534
9 Херенвен2534
10 Фортуна2532
11 Гронинген2531
12 Гоу Эхед Иглс2529
13 ПЕК Зволле2528
14 Волендам2527
15 Эксельсиор2526
16
Стыковая зона
НАК Бреда2522
17
Зона вылета
Телстар2521
18
Зона вылета
Хераклес2517

