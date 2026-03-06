01:15 ()
Свернуть список

Сельта - Реал Мадрид 06 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 06-03-2026 22:00
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
06 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Сельта
Реал Мадрид

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Реал Мадрид, которое состоится 06 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Реал Мадрид
Мадрид
13 Румыния вр Йонуц Раду
32 Испания зщ Хави Родригес
4 Гана зщ Джозеф Айду
24 Испания зщ Карлос Домингес
3 Испания зщ Оскар Мингеса
5 Испания зщ Серхио Каррейра
16 Испания пз Мигель Роман
6 Гвинея пз Илаш Мориба
23 Испания нп Уго Альварес
8 Испания нп Фер Лопес
9 Испания нп Ферран Жутгла
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
12 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
14 Франция зщ Орельен Тчуамени
20 Испания зщ Франсиско Гарсия
23 Франция зщ Ферлан Менди
45 Испания пз Тьяго Питарч
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
16 Испания нп Гонсало Гарсия
15 Турция нп Арда Гюлер
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
Испания Клаудио Хиральдес
Испания Альваро Арбелоа
История личных встреч
07.12.2025 Испания — Примера 15-й тур Реал Мадрид0 : 2Сельта
04.05.2025 Испания — Примера 34-й тур Реал Мадрид3 : 2Сельта
16.01.2025 Кубок Испании 1/8 финала Реал Мадрид5 : 2 ДВСельта
19.10.2024 Испания — Примера 10-й тур Сельта1 : 2Реал Мадрид
10.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Реал Мадрид4 : 0Сельта
25.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Сельта0 : 1Реал Мадрид
22.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Реал Мадрид2 : 0Сельта
20.08.2022 Испания - Примера 2-й тур Сельта1 : 4Реал Мадрид
02.04.2022 Испания - Примера 30-й тур Сельта1 : 2Реал Мадрид
12.09.2021 Испания - Примера 4-й тур Реал Мадрид5 : 2Сельта
01.03.2026 Испания — Примера 26-й тур 1 : 2Сельта
26.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Сельта1 : 0
22.02.2026 Испания — Примера 25-й тур Сельта2 : 0
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 2Сельта
14.02.2026 Испания — Примера 24-й тур 2 : 2Сельта
02.03.2026 Испания — Примера 26-й тур Реал Мадрид0 : 1
25.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Реал Мадрид2 : 1
21.02.2026 Испания — Примера 25-й тур 2 : 1Реал Мадрид
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 1Реал Мадрид
14.02.2026 Испания — Примера 24-й тур Реал Мадрид4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2664
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2660
3
Лига чемпионов
Атлетико М2651
4
Лига чемпионов
Вильярреал2651
5
Лига Европы
Бетис2643
6
Лига конференций
Сельта2640
7 Эспаньол2636
8 Реал Сосьедад2635
9 Атлетик Б2635
10 Осасуна2633
11 Хетафе2632
12 Севилья2630
13 Райо Вальекано2630
14 Жирона2630
15 Валенсия2629
16 Алавес2627
17 Эльче2626
18
Зона вылета
Мальорка2624
19
Зона вылета
Леванте2621
20
Зона вылета
Овьедо2617

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close