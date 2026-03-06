Сельта - Реал Мадрид 06 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Реал Мадрид, которое состоится 06 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Йонуц Раду
|32
|зщ
|Хави Родригес
|4
|зщ
|Джозеф Айду
|24
|зщ
|Карлос Домингес
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|5
|зщ
|Серхио Каррейра
|16
|пз
|Мигель Роман
|6
|пз
|Илаш Мориба
|23
|нп
|Уго Альварес
|8
|нп
|Фер Лопес
|9
|нп
|Ферран Жутгла
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|45
|пз
|Тьяго Питарч
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|16
|нп
|Гонсало Гарсия
|15
|нп
|Арда Гюлер
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|Клаудио Хиральдес
|Альваро Арбелоа
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|0 : 2
|04.05.2025
|Испания — Примера
|34-й тур
|3 : 2
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 2 ДВ
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 2
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|4 : 0
|25.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|22.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
|20.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 4
|02.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 2
|12.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 2
|01.03.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 2
|26.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 0
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 0
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|2 : 2
|02.03.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|0 : 1
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 1
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 1
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|60
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|26
|51
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|26
|51
| 5
Лига Европы
|Бетис
|26
|43
| 6
Лига конференций
|Сельта
|26
|40
|7
|Эспаньол
|26
|36
|8
|Реал Сосьедад
|26
|35
|9
|Атлетик Б
|26
|35
|10
|Осасуна
|26
|33
|11
|Хетафе
|26
|32
|12
|Севилья
|26
|30
|13
|Райо Вальекано
|26
|30
|14
|Жирона
|26
|30
|15
|Валенсия
|26
|29
|16
|Алавес
|26
|27
|17
|Эльче
|26
|26
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|26
|24
| 19
Зона вылета
|Леванте
|26
|21
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|26
|17