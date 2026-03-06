01:16 ()
Гандзасар - Урарту 06 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 06-03-2026 15:00
06 Марта 2026 года в 16:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 17-й тур
Гандзасар
Урарту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гандзасар - Урарту, которое состоится 06 Марта 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гандзасар
Капан
Урарту
Ереван
История личных встреч
09.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур Урарту1 : 0Гандзасар
15.03.2025 Армения — Премьер-лига 23-й тур Урарту2 : 1Гандзасар
28.11.2024 Армения — Премьер-лига 18-й тур Гандзасар0 : 4Урарту
31.08.2024 Армения — Премьер-лига 5-й тур Урарту2 : 0Гандзасар
17.06.2020 Армения - Премьер-лига 24-й тур Гандзасар1 : 1Урарту
01.06.2020 Армения - Премьер-лига 19-й тур Урарту1 : 0Гандзасар
08.11.2019 Армения - Премьер-лига 13-й тур Гандзасар2 : 4Урарту
24.08.2019 Армения - Премьер-лига 4-й тур Урарту1 : 1Гандзасар
18.05.2019 Армения - Премьер-лига 34-й тур Урарту0 : 5Гандзасар
06.04.2019 Армения - Премьер-лига 25-й тур Гандзасар1 : 2Урарту
28.11.2025 Армения — Премьер-лига 15-й тур Гандзасар0 : 0
22.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур 1 : 0Гандзасар
09.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур 2 : 1Гандзасар
03.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур Гандзасар1 : 0
25.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Гандзасар
08.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 3 : 2Урарту
29.11.2025 Армения — Премьер-лига 15-й тур 0 : 2Урарту
21.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур Урарту1 : 1
08.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Урарту
03.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур 0 : 1Урарту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арарат-Армения1534
2
Лига конференций
Урарту1529
3
Лига конференций
Пюник1429
4 Алашкерт1529
5 Ноа1423
6 Ван1521
7 БКМА1515
8 Ширак1510
9 Гандзасар1510
10
Зона вылета
Арарат153

Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

