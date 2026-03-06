Гандзасар - Урарту 06 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гандзасар - Урарту, которое состоится 06 Марта 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|09.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Армения — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 1
|28.11.2024
|Армения — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 4
|31.08.2024
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|17.06.2020
|Армения - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|01.06.2020
|Армения - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|08.11.2019
|Армения - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 4
|24.08.2019
|Армения - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|18.05.2019
|Армения - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 5
|06.04.2019
|Армения - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|28.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|22.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|09.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|03.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|08.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 2
|29.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|21.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|03.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арарат-Армения
|15
|34
| 2
Лига конференций
|Урарту
|15
|29
| 3
Лига конференций
|Пюник
|14
|29
|4
|Алашкерт
|15
|29
|5
|Ноа
|14
|23
|6
|Ван
|15
|21
|7
|БКМА
|15
|15
|8
|Ширак
|15
|10
|9
|Гандзасар
|15
|10
| 10
Зона вылета
|Арарат
|15
|3