Бавария - Боруссия М 06 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 06-03-2026 21:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
06 Марта 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 25-й тур
Бавария
Боруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Боруссия М, которое состоится 06 Марта 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Боруссия М
Мёнхенгладбах
40 Германия вр Йонас Урбиг
44 Хорватия зщ Йосип Станишич
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
4 Германия зщ Жонатан Та
27 Австрия зщ Конрад Лаймер
6 Германия пз Йозуа Киммих
45 Германия пз Александар Павлович
10 Германия пз Джамал Мусиала
17 Франция нп Майкл Олисе
14 Колумбия нп Луис Диас
11 Сенегал нп Николас Джексон
33 Германия вр Мориц Николас
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
4 Индонезия зщ Кевин Дикс
29 США зщ Джозеф Скалли
26 Германия зщ Лукас Ульрих
16 Германия пз Филипп Зандер
27 Германия пз Рокко Райц
36 Германия пз Ваэль Мохиа
7 Австрия пз Кевин Штёгер
15 Босния и Герцеговина нп Харис Табакович
9 Франция нп Франк Онора
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
25.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур Боруссия М0 : 3Бавария
10.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур Бавария2 : 0Боруссия М
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур Боруссия М0 : 1Бавария
03.02.2024 Германия - Бундеслига 20-й тур Бавария3 : 1Боруссия М
02.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур Боруссия М1 : 2Бавария
18.02.2023 Германия — Бундеслига 21-й тур Боруссия М3 : 2Бавария
27.08.2022 Германия — Бундеслига 4-й тур Бавария1 : 1Боруссия М
07.01.2022 Германия - Бундеслига 18-й тур Бавария1 : 2Боруссия М
27.10.2021 Кубок Германии 2-й раунд Боруссия М5 : 0Бавария
13.08.2021 Германия - Бундеслига 1-й тур Боруссия М1 : 1Бавария
28.02.2026 Германия — Бундеслига 24-й тур 2 : 3Бавария
21.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур Бавария3 : 2
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур 0 : 3Бавария
11.02.2026 Кубок Германии 1/4 финала Бавария2 : 0
08.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур Бавария5 : 1
28.02.2026 Германия — Бундеслига 24-й тур Боруссия М1 : 0
22.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур 2 : 1Боруссия М
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур 3 : 0Боруссия М
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур Боруссия М1 : 1
31.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур 1 : 1Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2463
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2452
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2446
4
Лига чемпионов
Штутгарт2446
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2444
6
Лига конференций
Байер2443
7 Айнтрахт Ф2434
8 Фрайбург2433
9 Аугсбург2431
10 Унион2428
11 Гамбург2426
12 Боруссия М2425
13 Кёльн2424
14 Майнц2423
15 Санкт-Паули2423
16
Стыковая зона
Вердер2422
17
Зона вылета
Вольфсбург2420
18
Зона вылета
Хайденхайм2414

