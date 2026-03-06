Бавария - Боруссия М 06 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Боруссия М, которое состоится 06 Марта 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|10
|пз
|Джамал Мусиала
|17
|нп
|Майкл Олисе
|14
|нп
|Луис Диас
|11
|нп
|Николас Джексон
|33
|вр
|Мориц Николас
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|16
|пз
|Филипп Зандер
|27
|пз
|Рокко Райц
|36
|пз
|Ваэль Мохиа
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|15
|нп
|Харис Табакович
|9
|нп
|Франк Онора
|Венсан Компани
|Херардо Сеоане
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|10.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|03.02.2024
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|18.02.2023
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|3 : 2
|27.08.2022
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|07.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|27.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|5 : 0
|13.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|28.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|3 : 2
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 3
|11.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|08.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|5 : 1
|28.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 0
|22.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|24
|63
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|24
|52
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|24
|46
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|24
|46
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|24
|44
| 6
Лига конференций
|Байер
|24
|43
|7
|Айнтрахт Ф
|24
|34
|8
|Фрайбург
|24
|33
|9
|Аугсбург
|24
|31
|10
|Унион
|24
|28
|11
|Гамбург
|24
|26
|12
|Боруссия М
|24
|25
|13
|Кёльн
|24
|24
|14
|Майнц
|24
|23
|15
|Санкт-Паули
|24
|23
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|24
|20
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|24
|14