ПСЖ - Монако 06 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 06-03-2026 21:45
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
06 Марта 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
ПСЖ
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Монако, которое состоится 06 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Монако
Монако
39 Россия вр Матвей Сафонов
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
5 Бразилия зщ Маркиньос
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
19 Южная Корея пз Ли Кан Ин
29 Франция нп Брэдли Баркола
14 Франция нп Дезире Дуэ
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
16 Швейцария вр Филипп Кён
5 Германия зщ Тило Керер
25 Бельгия зщ Ваут Фас
12 Бразилия зщ Кайо Энрике
13 Франция зщ Кристиан Мависса
2 Бразилия зщ Вандерсон
15 Сенегал пз Ламин Камара
23 Франция пз Аладжи Бамба
9 США пз Фоларин Балогун
28 Франция пз Мамаду Кулибали
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Бельгия Себастьен Поконьоли
История личных встреч
25.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч ПСЖ2 : 2Монако
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Монако2 : 3ПСЖ
29.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур Монако1 : 0ПСЖ
07.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур ПСЖ4 : 1Монако
05.01.2025 Суперкубок Франции 2024 Финал ПСЖ1 : 0Монако
18.12.2024 Франция — Лига 1 16-й тур Монако2 : 4ПСЖ
01.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Монако0 : 0ПСЖ
24.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур ПСЖ5 : 2Монако
11.02.2023 Франция - Лига 1 23-й тур Монако3 : 1ПСЖ
28.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур ПСЖ1 : 1Монако
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2457
2
Лига чемпионов
Ланс2453
3
Лига чемпионов
Лион2445
4
Лига чемпионов
Марсель2443
5
Лига Европы
Лилль2440
6
Лига конференций
Ренн2440
7 Монако2437
8 Страсбург2435
9 Брест2433
10 Лорьян2433
11 Тулуза2431
12 Анже2429
13 Гавр2426
14 Париж2426
15 Ницца2424
16
Стыковая зона
Осер2418
17
Зона вылета
Нант2417
18
Зона вылета
Метц2413

