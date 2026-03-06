ПСЖ - Монако 06 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Монако, которое состоится 06 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|5
|зщ
|Маркиньос
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|14
|нп
|Дезире Дуэ
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|16
|вр
|Филипп Кён
|5
|зщ
|Тило Керер
|25
|зщ
|Ваут Фас
|12
|зщ
|Кайо Энрике
|13
|зщ
|Кристиан Мависса
|2
|зщ
|Вандерсон
|15
|пз
|Ламин Камара
|23
|пз
|Аладжи Бамба
|9
|пз
|Фоларин Балогун
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
|24
|пз
|Симон Адингра
|Луис Энрике
|Себастьен Поконьоли
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 2
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 3
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|07.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|4 : 1
|05.01.2025
|Суперкубок Франции 2024
|Финал
|1 : 0
|18.12.2024
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 4
|01.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|24.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|5 : 2
|11.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|28.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|28.02.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 2
|21.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 0
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 3
|13.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|3 : 1
|28.02.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 0
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 2
|21.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 3
|13.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|24
|57
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|24
|45
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Лилль
|24
|40
| 6
Лига конференций
|Ренн
|24
|40
|7
|Монако
|24
|37
|8
|Страсбург
|24
|35
|9
|Брест
|24
|33
|10
|Лорьян
|24
|33
|11
|Тулуза
|24
|31
|12
|Анже
|24
|29
|13
|Гавр
|24
|26
|14
|Париж
|24
|26
|15
|Ницца
|24
|24
| 16
Стыковая зона
|Осер
|24
|18
| 17
Зона вылета
|Нант
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|24
|13