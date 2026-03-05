Тибо Куртуа оказался в эпицентре скандала, связанного с алиментами на внебрачного ребёнка

Дата публикации: 05-03-2026 19:05

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа оказался в центре скандала, связанного с его личной жизнью. Бывший дизайнер модного дома Versace Эльза Исаак выступила с обвинениями в адрес футболиста, утверждая, что он не уделяет достаточного внимания и не оказывает финансовой поддержки их общему внебрачному сыну.

Из-за значительных долгов по ипотечному кредиту дом, принадлежащий Исаак в Лондоне и оценённый примерно в 3 миллиона фунтов стерлингов (около 6,8 миллиона манатов), сейчас находится под угрозой изъятия и конфискации.

В открытом обращении Эльза заявила: "Он поднял меня на вершину, а затем оставил одну, позволив мне упасть. Я привыкла к определённому уровню жизни и сейчас не могу к нему вернуться. Куртуа обязан взять ответственность на себя и обеспечить нас финансовой поддержкой".

На сегодня Тибо Куртуа официально состоит в браке, где воспитывается их 11-месячная дочь. Кроме того, у голкипера есть двое детей от прежних отношений. Предполагается, что конфликт по финансовым вопросам с Эльзой Исаак будет решаться в судебном порядке в ближайшее время. Представители футболиста пока не дали официальных комментариев по поводу этих обвинений и дальнейших судебных разбирательств.

Стоит отметить, что отношения между Куртуа и Исаак начались ещё в 2014 году, когда футболист выступал за лондонский "Челси" и был соседом дизайнера. Тогда между ними завязалась личная связь, что сейчас обернулось серьёзным конфликтом с финансовыми претензиями.