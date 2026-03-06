01:16 ()
Свернуть список

Александрия - Шахтёр 06 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 06-03-2026 13:00
Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
06 Марта 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 19-й тур
Александрия
Шахтёр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Александрия - Шахтёр, которое состоится 06 Марта 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ника (Александрия, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Александрия
Александрия
Шахтёр
Главные тренеры
Украина Кирилл Александрович Нестеренко
Турция Арда Туран
История личных встреч
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Шахтёр2 : 0Александрия
02.04.2025 Кубок Украины 1/4 финала Александрия0 : 1 ДВШахтёр
01.03.2025 Украина — Премьер-лига 19-й тур Шахтёр3 : 0Александрия
24.08.2024 Украина — Премьер-лига 4-й тур Александрия4 : 3Шахтёр
26.02.2024 Украина - Премьер-лига 18-й тур Александрия0 : 3 ТШахтёр
14.08.2023 Украина - Премьер-лига 3-й тур Шахтёр2 : 1Александрия
07.05.2023 Украина - Премьер-лига 25-й тур Александрия1 : 1Шахтёр
29.10.2022 Украина - Премьер-лига 10-й тур Шахтёр2 : 2Александрия
11.12.2021 Украина - Премьер-лига 18-й тур Александрия1 : 2Шахтёр
07.08.2021 Украина - Премьер-лига 3-й тур Шахтёр1 : 2Александрия
28.02.2026 Украина — Премьер-лига 18-й тур 1 : 0Александрия
12.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур Александрия1 : 1
07.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 3 : 0Александрия
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Александрия0 : 1
24.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 2 : 2Александрия
27.02.2026 Украина — Премьер-лига 18-й тур Шахтёр1 : 0
22.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур Шахтёр3 : 0
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Шахтёр0 : 0
14.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур Шахтёр5 : 0
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 0 : 2Шахтёр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1841
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1838
3
Лига конференций
Полесье1836
4 Динамо К1832
5 Кривбасс1830
6 Металлист 19251728
7 Колос1828
8 Заря1824
9 Верес1721
10 Оболонь-Бровар1720
11 Рух В1819
12 Карпаты1819
13
Стыковая зона
Кудровка1819
14
Стыковая зона
Эпицентр1814
15
Зона вылета
Александрия1711
16
Зона вылета
Полтава189

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close