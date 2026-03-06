Шальке-04 - Арминия 06 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Арминия, которое состоится 06 Марта 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Мирон Муслич
|Мишель Книат
|05.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|20.04.2021
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|19.12.2020
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|29.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 3
|03.04.2009
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 2
|25.10.2008
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|08.03.2008
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|0 : 2
|22.09.2007
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|19.05.2007
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|16.12.2006
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|28.02.2026
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|21.02.2026
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|5 : 3
|15.02.2026
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
|31.01.2026
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 0
|28.02.2026
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|20.02.2026
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|0 : 2
|08.02.2026
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|3 : 2
|01.02.2026
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шальке-04
|24
|47
| 2
Повышение
|Падерборн 07
|24
|46
| 3
Плей-офф за повышение
|Дармштадт 98
|24
|45
|4
|Эльверсберг
|24
|45
|5
|Ганновер-96
|24
|45
|6
|Кайзерслаутерн
|24
|37
|7
|Герта
|24
|37
|8
|Карлсруэ
|24
|33
|9
|Нюрнберг
|24
|30
|10
|Бохум
|24
|29
|11
|Фортуна
|24
|28
|12
|Арминия
|24
|27
|13
|Пройссен Мюнстер
|24
|26
|14
|Динамо Др
|24
|25
|15
|Хольштайн
|24
|25
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|24
|25
| 17
Зона вылета
|Магдебург
|24
|23
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|24
|23