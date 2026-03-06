01:16 ()
Шальке-04 - Арминия 06 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 06-03-2026 19:30
Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
06 Марта 2026 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 25-й тур
Шальке-04
Арминия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Арминия, которое состоится 06 Марта 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Арминия
Билефельд
Главные тренеры
Австрия Мирон Муслич
Германия Мишель Книат
История личных встреч
05.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Арминия1 : 2Шальке-04
20.04.2021 Германия - Бундеслига 30-й тур Арминия1 : 0Шальке-04
19.12.2020 Германия - Бундеслига 13-й тур Шальке-040 : 1Арминия
29.10.2019 Кубок Германии 2-й раунд Арминия2 : 3Шальке-04
03.04.2009 Германия - Бундеслига 26-й тур Арминия0 : 2Шальке-04
25.10.2008 Германия - Бундеслига 9-й тур Шальке-040 : 0Арминия
08.03.2008 Германия - Бундеслига 23-й тур Арминия0 : 2Шальке-04
22.09.2007 Германия - Бундеслига 6-й тур Шальке-043 : 0Арминия
19.05.2007 Германия - Бундеслига 34-й тур Шальке-042 : 1Арминия
16.12.2006 Германия - Бундеслига 17-й тур Арминия0 : 1Шальке-04
28.02.2026 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур 1 : 1Шальке-04
21.02.2026 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Шальке-045 : 3
15.02.2026 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 1 : 2Шальке-04
07.02.2026 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Шальке-042 : 2
31.01.2026 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 2 : 0Шальке-04
28.02.2026 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Арминия0 : 1
20.02.2026 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 2 : 1Арминия
15.02.2026 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 0 : 2Арминия
08.02.2026 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Арминия3 : 2
01.02.2026 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 1 : 1Арминия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шальке-042447
2
Повышение
Падерборн 072446
3
Плей-офф за повышение
Дармштадт 982445
4 Эльверсберг2445
5 Ганновер-962445
6 Кайзерслаутерн2437
7 Герта2437
8 Карлсруэ2433
9 Нюрнберг2430
10 Бохум2429
11 Фортуна2428
12 Арминия2427
13 Пройссен Мюнстер2426
14 Динамо Др2425
15 Хольштайн2425
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2425
17
Зона вылета
Магдебург2423
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт2423

Отзывы и комментарии к матчу

