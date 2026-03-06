Наполи - Торино 06 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Торино, которое состоится 06 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|26
|пз
|Антонио Вергара
|6
|пз
|Билли Гилмор
|21
|нп
|Маттео Политано
|20
|нп
|Элиф Элмас
|27
|нп
|Алиссон Сантос
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|1
|вр
|Альберто Палеари
|33
|зщ
|Рафа Обрадор
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|44
|зщ
|Ардиан Исмайли
|77
|зщ
|Энсо Эбосс
|20
|пз
|Валентино Лацаро
|4
|пз
|Маттео Прати
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|10
|пз
|Никола Влашич
|91
|нп
|Дуван Сапата
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|Антонио Конте
|Марко Барони
|Роберто Д'Аверса
|Роберто Д'Аверса
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|27.04.2025
|Италия — Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|08.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|07.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|3 : 0
|19.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|0 : 4
|01.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|3 : 1
|07.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 1
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|26.04.2021
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 2
|28.02.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|22.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|10.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 6 : 7
|07.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 3
|01.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|22.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|3 : 0
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 2
|04.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|53
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|27
|51
| 5
Лига Европы
|Комо
|27
|48
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|27
|47
|7
|Аталанта
|27
|45
|8
|Болонья
|27
|39
|9
|Сассуоло
|27
|38
|10
|Удинезе
|27
|35
|11
|Лацио
|27
|34
|12
|Парма
|27
|33
|13
|Кальяри
|27
|30
|14
|Торино
|27
|30
|15
|Дженоа
|27
|27
|16
|Кремонезе
|27
|24
|17
|Фиорентина
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Лечче
|27
|24
| 19
Зона вылета
|Пиза
|27
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|27
|15