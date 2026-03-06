01:15 ()
Наполи - Торино 06 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 06-03-2026 21:45
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
06 Марта 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Наполи
Торино

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Торино, которое состоится 06 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Торино
Турин
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
26 Италия пз Антонио Вергара
6 Шотландия пз Билли Гилмор
21 Италия нп Маттео Политано
20 Северная Македония нп Элиф Элмас
27 Бразилия нп Алиссон Сантос
19 Дания нп Расмус Хойлунд
1 Италия вр Альберто Палеари
33 Испания зщ Рафа Обрадор
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
44 Албания зщ Ардиан Исмайли
77 Камерун зщ Энсо Эбосс
20 Австрия пз Валентино Лацаро
4 Италия пз Маттео Прати
66 Литва пз Гвидас Гинейтис
10 Хорватия пз Никола Влашич
91 Колумбия нп Дуван Сапата
18 Аргентина нп Джованни Симеоне
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Италия Марко Барони
Италия Роберто Д'Аверса
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
18.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Торино1 : 0Наполи
27.04.2025 Италия — Серия А 34-й тур Наполи2 : 0Торино
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур Торино0 : 1Наполи
08.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Наполи1 : 1Торино
07.01.2024 Италия - Серия А 19-й тур Торино3 : 0Наполи
19.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 27-й тур Торино0 : 4Наполи
01.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 8-й тур Наполи3 : 1Торино
07.05.2022 Италия - Серия А 36-й тур Торино0 : 1Наполи
17.10.2021 Италия - Серия А 8-й тур Наполи1 : 0Торино
26.04.2021 Италия - Серия А 33-й тур Торино0 : 2Наполи
28.02.2026 Италия — Серия А 27-й тур 1 : 2Наполи
22.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур 2 : 1Наполи
15.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Наполи2 : 2
10.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала Наполи1 : 1 6 : 7
07.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 3Наполи
01.03.2026 Италия — Серия А 27-й тур Торино2 : 0
22.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур 3 : 0Торино
15.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Торино1 : 2
07.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 2Торино
04.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала 2 : 1Торино
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2767
2
Лига чемпионов
Милан2757
3
Лига чемпионов
Наполи2753
4
Лига чемпионов
Рома2751
5
Лига Европы
Комо2748
6
Лига конференций
Ювентус2747
7 Аталанта2745
8 Болонья2739
9 Сассуоло2738
10 Удинезе2735
11 Лацио2734
12 Парма2733
13 Кальяри2730
14 Торино2730
15 Дженоа2727
16 Кремонезе2724
17 Фиорентина2724
18
Зона вылета
Лечче2724
19
Зона вылета
Пиза2715
20
Зона вылета
Верона2715

Отзывы и комментарии к матчу

