ФИФА готовит экстренный план: кто может заменить Иран на ЧМ-2026?

Военная операция, начатая Израилем, США и их союзниками против действующего режима Ирана, вызвала не только новую волну напряженности на Ближнем Востоке, но и породила вопросы о возможных последствиях для мирового футбола. На фоне эскалации конфликта в СМИ начали обсуждать, может ли ситуация повлиять на проведение чемпионата мира 2026 года, который впервые пройдет с участием 48 сборных.

Одним из поводов для дискуссий стала публикация испанского издания Marca, где утверждалось, что сборная Ирана якобы может бойкотировать турнир, если Международная федерация футбола — FIFA — не лишит США права принимать матчи мундиаля вместе с Канадой и Мексикой. Однако позже дипломатические представители Ирана частично опровергли эти сообщения. В частности, посол страны в Испании Реза Забиб заявил, что национальная команда не планирует отказываться от участия в чемпионате мира.

Несмотря на это, сама тема получила широкий резонанс, и в футбольных кругах начали обсуждать гипотетический сценарий, при котором Иран все же снимется с турнира. Более того, в ряде публикаций даже называлась возможная команда-замена — сборная Сборная Нигерии по футболу. Такой вариант вызвал немало вопросов, ведь речь идет о представительстве разных конфедераций: Иран относится к азиатской зоне, тогда как Нигерия представляет Африку.

Стоит напомнить, что Сборная Ирана по футболу стала одной из первых команд, сумевших успешно пройти квалификацию на чемпионат мира 2026 года через отборочный турнир АФК. По предварительной жеребьевке финальной части иранская команда оказалась в группе G, где ее соперниками должны стать Сборная Новой Зеландии по футболу, Сборная Бельгии по футболу и Сборная Египта по футболу. Матчи группы запланированы на стадионах в Лос-Анджелесе и Сиэтле.

По данным издания The Athletic, на данный момент руководство ФИФА не рассматривает никаких изменений в формате турнира. Информация о возможном бойкоте со стороны Ирана рассматривается скорее как элемент информационного давления и политической риторики. Тем не менее в организации понимают, что ситуация вокруг конфликта продолжает развиваться и может повлиять на логистику турнира.

Дополнительным фактором неопределенности остаются ограничения на въезд иранских граждан в США, введенные ранее администрацией Дональд Трамп. Если подобные ограничения будут действовать и во время чемпионата мира, это может создать дополнительные сложности для участия команды и болельщиков.

Если же рассматривать гипотетический отказ Ирана от участия, возникает вопрос: каким образом ФИФА могла бы заменить одну из команд финального турнира. Регламент организации предоставляет довольно широкие полномочия. В статье 6 указано, что в случае отказа участника или невозможности провести матч по форс-мажорным причинам уполномоченные органы ФИФА могут принять любое решение, которое сочтут необходимым. Фактически это означает, что организация вправе самостоятельно определить, будет ли приглашена другая команда и какая именно.

История чемпионатов мира знает крайне мало подобных случаев. Последний раз сборные отказывались от участия в финальной части еще на турнире 1950 года, когда на чемпионат не приехали команды Шотландии, Турции, Индии и Франции. Тогда организаторы не успели найти замену, и некоторые группы оказались неполными.

Более свежий пример похожей ситуации произошел в 2025 году на клубном чемпионате мира. Тогда мексиканский клуб Club León был исключен из турнира из-за конфликта интересов, поскольку имел того же владельца, что и CF Pachuca. В итоге ФИФА организовала дополнительный плей-офф между командами из КОНКАКАФ, и путевку на турнир получил Los Angeles FC, обыгравший Club América.

Если аналогичная ситуация возникнет и с Ираном, ФИФА может прибегнуть к похожему механизму. Например, шанс может получить команда из азиатского региона — одна из сборных, которые участвовали в плей-офф квалификации, например Сборная Ирака по футболу или Сборная ОАЭ по футболу. Впрочем, правила позволяют выбрать и представителя другой конфедерации.

Именно поэтому в медиа появляются самые разные предположения — от приглашения африканских сборных до потенциального возвращения европейских команд, которые не сумеют пройти квалификацию. Однако пока речь идет лишь о гипотетических сценариях. На данный момент ФИФА продолжает готовиться к чемпионату мира 2026 года в стандартном режиме, не подтверждая никаких изменений в составе участников турнира.