Пеп Гвардиола: «В этом сезоне нельзя полагаться на судей»

Дата публикации: 05-03-2026 19:06

Главный тренер английского футбольного клуба Манчестер Сити Пеп Гвардиола резко раскритиковал работу судей после матча 29-го тура Премьер-лиги с Ноттингем Форест, который завершился вничью 2:2.

Тренерский штаб горожан выразил недовольство действиями арбитров в двух спорных эпизодах, произошедших в штрафной площади соперника. Первый случай — падение нападающего Эрлинга Холанда после контакта с голкипером Мальцем Селсом, второй — сомнительное нарушение с участием полузащитника Родри. В обоих эпизодах пенальти не было назначено, что вызвало бурю эмоций у тренеров и игроков.

Пеп Гвардиола на послематчевой пресс-конференции заявил: «Я всегда уверен, что наша команда должна показывать такой уровень игры, чтобы минимизировать вмешательство судей. Если мы будем зависеть от решений арбитров, то ничего хорошего не выйдет. Улучшать свои показатели — это наша главная задача. Все, что уже произошло в этом сезоне, доказывает, что полагаться на судей просто невозможно».

После этой ничьей Манчестер Сити набрал 61 очко и отстает от лидера чемпионата Арсенала на 7 баллов. В сезоне 2025/2026 до завершения чемпионата осталось еще 9 туров. Ранее в текущем сезоне Гвардиола уже получал официальное предупреждение от Футбольной ассоциации за саркастические аплодисменты в адрес резервного арбитра в матче против Ливерпуля.