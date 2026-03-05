Форварду «Челси» Нету предъявлены обвинения Футбольной ассоциацией

Дата публикации: 05-03-2026 19:01

На прошлой неделе в рамках Премьер-лиги Англии прошло громкое дерби между командами «Арсенал» и «Челси». «Канониры» одержали победу со счётом 2:1, а у «пенсионеров» во втором тайме был удалён Педру Нету, получивший красную карточку.

Футбольная ассоциация Англии предъявила Педру Нету обвинения в ненадлежащем поведении на поле – футболист либо не покинул огороженное поле своевременно, либо позволил себе оскорбительные высказывания в адрес судей.

Нету должен дать официальные объяснения по предъявленным обвинениям до 9 марта 2026 года, после чего будет принято решение о мере наказания.

За сезон 2025/2026 Педру Нету принял участие в 40 матчах, в которых он забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач, активно помогая своим партнёрам по команде.

«Челси» на данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, ведя ожесточённую борьбу за попадание в зону еврокубков.