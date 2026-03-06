01:16 ()
Свернуть список

Лехия - Ягеллония 06 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 06-03-2026 21:30
Стадион: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша), вместимость: 43615
06 Марта 2026 года в 22:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 24-й тур
Лехия
Ягеллония

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лехия - Ягеллония, которое состоится 06 Марта 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лехия
Гданьск
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Ягеллония2 : 0Лехия
29.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур Лехия1 : 0Ягеллония
21.09.2024 Польша — Экстракласса 9-й тур Ягеллония3 : 2Лехия
10.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Ягеллония1 : 0Лехия
17.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Лехия2 : 2Ягеллония
11.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Лехия1 : 2Ягеллония
24.07.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 1-й тур Ягеллония1 : 1Лехия
16.05.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Ягеллония2 : 1Лехия
30.01.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Лехия0 : 2Ягеллония
28.06.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф чемпионов. 3-й тур Ягеллония1 : 2Лехия
27.02.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур 2 : 2Лехия
23.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур Лехия0 : 2
15.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 2 : 3Лехия
06.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Лехия1 : 1
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 1 : 3Лехия
01.03.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур Ягеллония2 : 2
26.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч 2 : 4 ДВЯгеллония
22.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур Ягеллония1 : 1
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Ягеллония0 : 3
14.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 0 : 0Ягеллония
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Заглембе Л2338
2
Лига чемпионов
Ягеллония2238
3
Лига конференций
Лех П2338
4
Лига конференций
Гурник З2334
5 Ракув2334
6 Краковия2333
7 Висла Плоцк2333
8 Погонь2331
9 ГКС Катовице2230
10 Корона2330
11 Мотор2330
12 Радомяк2229
13 Пяст2329
14 Лехия2328
15 Арка2226
16
Зона вылета
Легия2325
17
Зона вылета
Видзев2324
18
Зона вылета
Нецеча2322

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close