Лехия - Ягеллония 06 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лехия - Ягеллония, которое состоится 06 Марта 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Адриан Семенец
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 0
|29.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|1 : 0
|21.09.2024
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|3 : 2
|10.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|1 : 0
|17.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|2 : 2
|11.12.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 18-й тур
|1 : 2
|24.07.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 1-й тур
|1 : 1
|16.05.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|2 : 1
|30.01.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|0 : 2
|28.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф чемпионов. 3-й тур
|1 : 2
|27.02.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|2 : 2
|23.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|0 : 2
|15.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|2 : 3
|06.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 1
|31.01.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 3
|01.03.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|2 : 2
|26.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 4 ДВ
|22.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 1
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|14.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Заглембе Л
|23
|38
| 2
Лига чемпионов
|Ягеллония
|22
|38
| 3
Лига конференций
|Лех П
|23
|38
| 4
Лига конференций
|Гурник З
|23
|34
|5
|Ракув
|23
|34
|6
|Краковия
|23
|33
|7
|Висла Плоцк
|23
|33
|8
|Погонь
|23
|31
|9
|ГКС Катовице
|22
|30
|10
|Корона
|23
|30
|11
|Мотор
|23
|30
|12
|Радомяк
|22
|29
|13
|Пяст
|23
|29
|14
|Лехия
|23
|28
|15
|Арка
|22
|26
| 16
Зона вылета
|Легия
|23
|25
| 17
Зона вылета
|Видзев
|23
|24
| 18
Зона вылета
|Нецеча
|23
|22