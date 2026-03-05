«Зидан почти не уделял внимания тактической работе» - Бэйл о тренерской работе Зидана

Дата публикации: 05-03-2026 18:46

Бывший футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл поделился своим мнением о работе с экс-наставником «сливочных» Зинедином Зиданом.

«Зидан практически не уделял внимание тактическим аспектам в тренировочном процессе. Мы выполняли минимум: базовые упражнения, упражнения на владение мячом, удары по воротам — и всё. Тактическая подготовка в защите занимала не более 15 минут за сессию. Тем не менее, мы ощущали большое уважение к Зидану, ведь он был выдающимся игроком. Он часто сам принимал участие в тренировках и нечасто ставил меня в основной состав», — приводит слова Бэйла испанское издание AS.

В период работы Зинедина Зидана в качестве главного тренера «Реала» команда достигла значительных успехов: дважды становилась чемпионом Испании, два раза выигрывала Суперкубок страны и трижды побеждала в Лиге чемпионов.

Таким образом, несмотря на критику тактической подготовки, вклад Зидана в успехи команды сложно переоценить. Его авторитет как бывшего игрока и тренера обеспечил стабильность и высокие результаты для «Реала», а подход к тренировочному процессу вызвал неоднозначные отзывы среди игроков.