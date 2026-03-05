Роналдиньо выразил поддержку Родриго после серьёзной травмы

Дата публикации: 05-03-2026 18:47

Бывший футболист сборной Бразилии и клуба «Барселона» Роналдиньо выразил поддержку и пожелал скорейшего выздоровления нападающему мадридского «Реала» Родриго Гоэсу. Игрок получил серьёзную травму — разрыв крестообразных связок и мениска правой ноги — во время встречи 24-го тура Ла Лиги против «Хетафе», которая завершилась поражением его команды со счётом 0:1.

«Желаю тебе скорейшего выздоровления, брат!» — такой тёплый посыл оставил Роналдиньо в своём посте на социальной платформе X.

«Королевский клуб» официально подтвердил диагноз Родриго 3 марта. Известно, что процесс восстановления займет около 10 месяцев. В связи с этим бразильский форвард не сможет принять участие в следующем чемпионате мира, который пройдёт летом текущего года.

За текущий сезон Родриго сыграл в 27 матчах во всех соревнованиях, забив три гола и сделав шесть результативных передач. Контракт игрока с «Реалом» действует до лета 2028 года. Как сообщает портал Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается примерно в €60 млн.

Травма Родриго стала серьёзной потерей для команды, учитывая его важную роль на поле и стабильные выступления в сезоне. Его восстановление и возвращение на оптimum уровень будет важным событием не только для клуба, но и для сборной Бразилии, которая рассчитывала на него в ключевых международных матчах.