Наставник «Челси» Росеньор поделился впечатлениями от убедительной победы над «Астон Виллой»

Дата публикации: 05-03-2026 18:48

Главный тренер команды «Челси» Лиам Росеньор поделился своими впечатлениями после игры 29-го тура английской Премьер-лиги против «Астон Виллы», особо отметив выступление Жоао Педро. Этот бразильский форвард забил хет-трик и помог своей команде одержать убедительную победу со счётом 4:1 над бирмингемцами.

«Жоао — великолепный игрок. Я вижу, как он с каждым матчем становится увереннее в своих силах, показывает отличную игру на отборе, вкладывает много энергии в командные действия, включая прессинг и подвижность на поле.

Его гол левой ногой — это нечто особенное, настоящий гол мирового класса, шикарное завершение. Но на самом деле я больше рад двум его забитым мячам в упор – он оказался в нужном моменте и месте, а мы много времени уделяли этому аспекту игры на тренировках.

Хотя Жоао оформил хет-трик, мне сложно выделить одного игрока, потому что вся команда сыграла на высоком уровне. Особенно хочу отметить линию защиты и полузащиты — Мои Кайседо, Энцо Фернандес, Ромео Лавия, который вышел на замену, и Гарначо. Я почувствовал, что это было действительно выдающееся командное выступление», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».

После этой победы «Челси» удалось сократить отставание от «Астон Виллы» в турнирной таблице до трех очков. Сейчас «синие» имеют 48 баллов по итогам 29 туров и занимают пятое место, тогда как бирмингемцы довольствуются четвёртой строкой с 51 очком.