«Барселона» приостановила переговоры по Влаховичу

Дата публикации: 05-03-2026 18:49

Несколько месяцев назад представители нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича предложили его кандидатуру каталонской «Барселоне». Однако руководители клуба не считают подписание 26-летнего форварда приоритетной задачей. В результате переговоры по потенциальному трансферу были приостановлены несколько недель назад, сообщает Sport.es.

По данным источника, руководство сине-гранатовых сосредоточено на поиске альтернативных вариантов для укрепления линии атаки. В настоящий момент переход Влаховича в «Барселону» рассматривается как маловероятный. При этом сам сербский футболист ставил переход в каталонский клуб своим главным приоритетом и, исходя из этого, временно заморозил переговоры с другими командами.

В текущем сезоне Влахович сыграл 17 матчей во всех соревнованиях, забив шесть голов и оформив две результативные передачи. Его действующий контракт с «Ювентусом» действует до лета 2026 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается примерно в 35 миллионов евро.

Несмотря на интерес со стороны некоторых европейских клубов, «Барселона» пока предпочитает сосредоточиться на других усилениях состава, чтобы оптимизировать свои финансовые затраты и подобрать игрока, идеально вписывающегося в текущую тактическую схему. В свою очередь, Влахович сохраняет желание присоединиться именно к каталонскому клубу, считая это важным шагом в своей карьере.