«Манчестер Юнайтед» не уступит в цене выкупа Рашфорда для «Барселоны»
«Манчестер Юнайтед» не планирует снижать цену выкупа нападающего Маркуса Рашфорда для «Барселоны». Об этом сообщил журналист Энди Миттен из издания The Athletic.
Согласно информации источника, «красные дьяволы» сохраняют прежнюю стоимость – 30 миллионов евро. В клубе убеждены, что летом на футболиста будет высокий спрос, ведь нынешняя форма Рашфорда привлекает внимание других клубов. Пока не поступало официальных подтверждений о заинтересованности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкла Кэррика в сохранении игрока.
Маркус Рашфорд выступает за «Барселону» на правах аренды с июля 2025 года. За это время он провёл 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 13 результативных передач. Благодаря вкладу Рашфорда и других игроков команда сейчас занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.
Рашфорд продолжает демонстрировать высокий уровень игры и показывает себя как ключевой игрок в составе «Барсы». Ожидается, что летом интерес к футболисту со стороны европейских клубов значительно возрастет, что объясняет нежелание «Манчестер Юнайтед» уступать в вопросе цены выкупа. Для каталонской команды наличие такого игрока существенно укрепляет атакующую линию и повышает шансы на успех в текущем сезоне.