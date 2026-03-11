«Манчестер Юнайтед» не уступит в цене выкупа Рашфорда для «Барселоны»

Дата публикации: 11-03-2026 01:48

«Манчестер Юнайтед» не планирует снижать цену выкупа нападающего Маркуса Рашфорда для «Барселоны». Об этом сообщил журналист Энди Миттен из издания The Athletic.

Согласно информации источника, «красные дьяволы» сохраняют прежнюю стоимость – 30 миллионов евро. В клубе убеждены, что летом на футболиста будет высокий спрос, ведь нынешняя форма Рашфорда привлекает внимание других клубов. Пока не поступало официальных подтверждений о заинтересованности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкла Кэррика в сохранении игрока.

Маркус Рашфорд выступает за «Барселону» на правах аренды с июля 2025 года. За это время он провёл 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 13 результативных передач. Благодаря вкладу Рашфорда и других игроков команда сейчас занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Рашфорд продолжает демонстрировать высокий уровень игры и показывает себя как ключевой игрок в составе «Барсы». Ожидается, что летом интерес к футболисту со стороны европейских клубов значительно возрастет, что объясняет нежелание «Манчестер Юнайтед» уступать в вопросе цены выкупа. Для каталонской команды наличие такого игрока существенно укрепляет атакующую линию и повышает шансы на успех в текущем сезоне.