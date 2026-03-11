01:58 ()
«Ювентус» намерен приобрести Бернарду Силву у «Манчестер Сити»

Дата публикации: 11-03-2026 01:49

Футбольный клуб «Ювентус» рассматривает возможность подписания свободного агента — полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. Такое заявление было опубликовано в издании La Gazzetta dello Sport.

Согласно источнику, конкуренция за футболиста довольно высокая. Значительную роль в успехе «бьянконери» по привлечению игрока сыграет их участие в следующем сезоне Лиги чемпионов. Отмечается, что представители клуба уже ведут переговоры с агентами игрока. Помимо «Ювентуса», интерес к Бернарду проявляют такие клубы, как «Интер», «Галатасарай», «Интер Майами» и «Бенфика».

В этом сезоне 31-летний полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять голевых передач, демонстрируя стабильную игру и важную роль в составе «Манчестер Сити».

Бернарду Силва известен своей техникой, умением организовывать атаки и создавать моменты для партнеров. Его опыт и универсальность делают его привлекательным приобретением для многих клубов. Для «Ювентуса» этот трансфер может стать важным шагом в обновлении состава и усилении средней линии команды.

