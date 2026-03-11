Модрич выразил мнение по поводу слухов о возможном возвращении в «Реал»

Дата публикации: 11-03-2026 01:50

Полузащитник «Милана» Лука Модрич прокомментировал слухи о возможном возвращении в мадридский «Реал». 40-летний футболист покинул «сливочных» в июне прошлого года и затем присоединился к итальянскому клубу в статусе свободного агента.

Ранее также появлялась информация о том, что «Реал» рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри, который сейчас тренирует «Милан», на пост главного тренера после завершения текущего сезона.

«Аллегри и я в «Реале»? Такие слухи всегда появляются, но меня это не волнует. Я очень доволен своей работой в «Милане», — заявил Модрич в интервью Madrid Xtra в социальной сети Х.

В текущем сезоне хорват провёл 30 матчей во всех турнирах, забив два мяча и отдав три результативные передачи. Его контракт с «Миланом» рассчитан до конца сезона, однако он может быть продлён автоматически ещё на год, если сам игрок выразит такое желание.

Таким образом, Лука Модрич настроен оставаться в итальянском клубе и не планирует возвращаться в «Реал» в ближайшее время, несмотря на многочисленные спекуляции в СМИ. Его приоритет — продолжать карьеру в «Милане», где он чувствует себя комфортно и востребованным.