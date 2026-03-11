Юлиан Нагельсман не станет новым тренером «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 11-03-2026 01:51

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман в ближайшем будущем вряд ли возглавит клуб "Манчестер Юнайтед". Именно такую информацию предоставил журналист Стивен Рэйлстон из издания Manchester Evening News.

Согласно источнику, назначение Нагельсмана на пост главного тренера престижного английского клуба маловероятно, поскольку действующий контракт тренера с Немецким футбольным союзом (DFB) действует до лета 2028 года. Летний период для тренера будет посвящен работе со сборной Германии на чемпионате мира, из-за чего он не сможет полноценно участвовать в предсезонной подготовке "Манчестер Юнайтед". Клуб стремится как можно быстрее добиться ясности в вопросе выбора нового главного тренера, и длительное ожидание до лета может оказаться непреодолимым препятствием для реализации такого перехода.

Таким образом, вероятность того, что Юлиан Нагельсман покинет сборную и присоединится к "Манчестер Юнайтед" в ближайшее время, оценивается экспертами как крайне низкая. Его текущие обязательства и важные международные турниры ставят под сомнение возможность раннего начала работы в английской Премьер-лиге.