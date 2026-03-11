«Ливерпуль» потерпел поражение от «Галатасарая» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Дата публикации: 11-03-2026 01:52

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 встретились турецкий «Галатасарай» и английский «Ливерпуль». Поединок прошёл на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле, роль главного арбитра исполнил испанский судья Хесус Хиль Мансано. Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0.

Счет был открыт уже на 7-й минуте: полузащитник «Галатасарая» Марио Лемина воспользовался подачей с углового и отправил мяч в ворота соперника. В дальнейшем «Ливерпуль» пытался сравнять счёт, но дважды взятие ворот было отменено. На 63-й минуте нигерийский нападающий Виктор Осимхен забил второй гол для хозяев, но он был отменён из-за офсайда. Ещё один гол «Ливерпуля» на 71-й минуте после подачи с углового также аннулировали с помощью системы VAR.

Ответная встреча пройдёт в среду, 18 марта, на домашнем стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Победитель этого противостояния в четвертьфинале сразится с командой, которая выйдет победителем из пары «ПСЖ» — «Челси».