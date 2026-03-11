Альварес рассказал о будущем: не уверен, останусь ли в «Атлетико»

Дата публикации: 11-03-2026 12:57

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес откровенно заявил, что пока не готов обещать своё пребывание в клубе в следующем сезоне. Ранее СМИ сообщали о проявленном интересе к аргентинскому футболисту со стороны таких грандов, как лондонский «Арсенал» и французский «ПСЖ». Также в зимний период о трансфере игрока задумывалась «Барселона».

«Я не знаю, останусь ли в «Атлетико» на будущий сезон. Возможно, да, возможно, нет. Пока у меня нет никакой официальной информации, я просто полностью сосредоточен и доволен тем, что происходит сейчас. В социальных сетях много обсуждений и спекуляций, но для меня эти слухи не имеют никакого значения», — приводит высказывание Альвареса известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

В текущем сезоне 26-летний форвард принял участие в 41 поединке во всех турнирах, забив 16 голов и оформив семь результативных передач. Действующий контракт Хулиана с клубом рассчитан до лета 2030 года, что говорит о долгосрочных планах сторон. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 100 миллионов евро.

Несмотря на широкий интерес со стороны других европейских клубов, Альварес подчёркивает, что сейчас сосредоточен на своей игре и становится важной частью «Атлетико». Впереди ещё много матчей и возможностей проявить себя, а окончательное решение о будущем игрока, по всей видимости, будет принято ближе к следующему трансферному окну.