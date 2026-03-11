Ламин Ямаль побил исторический рекорд «Барселоны» в Лиге чемпионов

Дата публикации: 11-03-2026 12:57

Вингер команды «Барселона» Ламин Ямаль вошёл в историю клуба, забив самый поздний пенальти в еврокубках. Об этом сообщает аналитический портал Opta.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/2026 против «Ньюкасла» (1:1) 18-летний испанский футболист уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, назначенный за нарушение правил Маликом Тиавом на Дани Ольмо.

На табло в момент точного удара Ламина Ямаля было зафиксировано время 95:50 – это самый поздний мяч, забитый «Барселоной» с пенальти за всю историю её выступлений в Лиге чемпионов.

Ответный матч между каталонцами и «Ньюкаслом» запланирован на 18 марта и пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

Достижение Ямаля подчеркивает его зрелость и уверенность в столь молодом возрасте, что очень важно для будущего клуба, который делает ставку на молодых талантливых игроков. Это также придаёт большой импульс команде в борьбе за выход в следующий этап престижного турнира. Испанец уже заслужил признание болельщиков и экспертов, демонстрируя высокий уровень мастерства и хладнокровие в напряжённых моментах игры.