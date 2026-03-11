Наставник «Барселоны» Флик поделился мнением об итогах первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ньюкасла»

Дата публикации: 11-03-2026 12:59

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился своими впечатлениями после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 против «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась ничьей 1:1.

«Мы провели игру не на самом высоком уровне: часто теряли мяч и не смогли воспользоваться созданными моментами. Против нас выступали быстрые игроки, и этот фактор создал определённые трудности, однако защитная линия сыграла неплохо. Матч оказался очень интенсивным, хотя перед ним был длинный перерыв, но у нас было много игр в календаре, поэтому постепенно мы восстановим силы. Мы допускали ошибки, часто фолили и теряли контроль над мячом. Сейчас важно восстановиться — уже в воскресенье нас ждёт новый поединок, и есть время как на отдых, так и на подготовку. Игры на таком уровне требуют быстрой адаптации», — приводит слова Флика издание Marca.

Ответный матч между «Барселоной» и «Ньюкасл Юнайтед» состоится 18 марта на поле испанской команды.