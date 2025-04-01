Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед (01.04.2025) | Чемпионат Англии 2024/25 Дата публикации: 02-04-2025

Предлагаем вашему вниманию запись матча Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед, который состоялся 1 апреля 2025 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2024/25, 30-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.