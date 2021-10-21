Рома - Будё-Глимт 4 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
4 Ноября 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Анастасиос Папапетру (Афины, Греция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Будё-Глимт, которое состоится 04 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим, Италия
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Хьетиль Кнутсен
История личных встреч
|21.10.2021
|Лига конференций
|Группа C. Тур 3
|6 : 1