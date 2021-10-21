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Рома - Будё-Глимт 4 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
4 Ноября 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Анастасиос Папапетру (Афины, Греция)
RomaЯблонец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Будё-Глимт, которое состоится 04 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим, Италия
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Норвегия Хьетиль Кнутсен
История личных встреч
21.10.2021 Лига конференций Группа C. Тур 3 Будё-Глимт6 : 1Рома

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