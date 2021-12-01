Бавария - Барселона 8 Декабря прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
8 Декабря 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 6-й тур
Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Барселона, которое состоится 08 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Барселона
Барселона, Испания
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Дино Топпмеллер
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|14.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа E. Тур 1
|0 : 3
|14.08.2020
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|2 : 8
|12.05.2015
|Лига чемпионов
|1/2 финала
|3 : 2
|06.05.2015
|Лига чемпионов
|1/2 финала
|3 : 0
|24.07.2013
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2013
|2 : 0
|01.05.2013
|Лига чемпионов
|1/2 финала
|0 : 3
|23.04.2013
|Лига чемпионов
|1/2 финала
|4 : 0
|27.07.2011
|Ауди Кап
|Финал
|0 : 2
|14.04.2009
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|1 : 1
|08.04.2009
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|4 : 0