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Бавария - Барселона 8 Декабря прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
8 Декабря 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 6-й тур
Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния)
БаварияБарселона

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Барселона, которое состоится 08 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Барселона
Барселона, Испания
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Германия Дино Топпмеллер
Испания Хавьер Эрнандес
История личных встреч
14.09.2021 Лига чемпионов Группа E. Тур 1 Барселона0 : 3Бавария
14.08.2020 Лига чемпионов 1/4 финала Барселона2 : 8Бавария
12.05.2015 Лига чемпионов 1/2 финала Бавария3 : 2Барселона
06.05.2015 Лига чемпионов 1/2 финала Барселона3 : 0Бавария
24.07.2013 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2013 Бавария2 : 0Барселона
01.05.2013 Лига чемпионов 1/2 финала Барселона0 : 3Бавария
23.04.2013 Лига чемпионов 1/2 финала Бавария4 : 0Барселона
27.07.2011 Ауди Кап Финал Бавария0 : 2Барселона
14.04.2009 Лига чемпионов 1/4 финала Бавария1 : 1Барселона
08.04.2009 Лига чемпионов 1/4 финала Барселона4 : 0Бавария

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